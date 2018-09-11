В Кишиневе преступник напал на женщину на остановку и ограбил ее (ВИДЕО)

В Кишиневе преступник напал на женщину на остановку и ограбил ее (ВИДЕО)

35-летний житель столицы был задержан полицейскими сектора Рышкановка за нападение и ограбление. 

Инцидент произошел 15 июля текущего года на улице Петрикань. 32-летняя жертва ждала общественный транспорт на остановке, когда мужчина, применив насилие, напал на нее и украл мобильный телефон марки SAMSUNG стоимостью 5000 леев.

Подозреваемого удалось задержать только сейчас. Он признал свою вину, отметив, что отсутствие денег побудило его совершить преступление. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за аналогичные правонарушения, а также за кражи из квартир.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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