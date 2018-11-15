В Кишиневе преступная группировка грабила иностранцев (ВИДЕО)

Сотрудники Следственного отдела Комиссариата полиции сектора Буюкань совместно с прокуратурой муниципия Кишинёв и сотрудниками “Fulger” раскрыли деятельность преступной группы, специализирующуюся на нападениях на иностранцев с целью грабежа.

14 ноября в домах членов преступной группы проводились обыски. Задержанными оказались уроженцы АТО Гагаузия в возрасте от 20 до 30 лет, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

Согласно данным, полученным полицией, 22 сентября подозреваемые взломали входную дверь и проникли в квартиру на Буюканах, где проживал иностранный гражданин. Преступники были хорошо подготовлены и орудовали в масках и перчатках. При помощи угроз они изъяли у пострадавшего деньги, банковские карты и документы, удостоверяющие личность. В результате ущерб, нанесённый 60-летнему мужчине, составил 5 350 леев.

Все члены преступной группы были задержаны на 72 часа. В соответствии с законом, обвиняемые могут быть наказаны лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.