В Кишиневе преступная банда промышляла кражами в домах (ВИДЕО)

Ущерб, нанесённый действиями злоумышленников, составил 1 500 000 леев.

По данным пресс-службы полиции, органы правопорядка арестовали пятерых мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, которые были частью преступной группировки, подозреваемой в нескольких ограблениях домов (в основном частного сектора). Подозреваемые оказались жителями Гагаузии и города Комрат, ранее они были судимы за подобные преступления. На сей раз мужчины обвиняются в проникновении в чужие жилища и тайном хищении имущества, оцениваемого в 1 500 000 леев.

Подозреваемые действовали в основном в ночное время суток, пока хозяева жилищ отсутствовали дома. Они разбивали окна и забирали всё, что попадало под руку: деньги, драгоценные украшения, мобильные телефоны.

Во время обысков в домах подозреваемых органы правопорядка обнаружили часть похищенного имущества. Задержание происходило в Комрате и Бешгиозе при участии бригады спецназначения «Фулджер».

На данный момент органы правопорядка ведут уголовное преследование и проводят специальные следственные действия в целях укрепления доказательной базы и выявления других правонарушений, совершённых злоумышленниками. По факту кражи в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны на 72 часа. Если суд признает их виновными, то обвиняемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.