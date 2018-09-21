В Кишиневе посреди улицы умер человек: “скорая помощь” ехала 40 минут (ФОТО)

В Кишиневе посреди улицы умер человек: “скорая помощь” ехала 40 минут (ФОТО)

Трагедия, которой, возможно, можно было избежать, произошла накануне вечером, около 20.00, на столичной улице Леха Качиньского.

Как рассказала очевидец произошедшего, мужчине внезапно стало плохо на улице, он упал и стал биться в конвульсиях. Перепуганные прохожие вызвали “скорую помощь”, однако она приехала лишь спустя 40 минут, когда мужчина уже скончался: врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Женщина, которая в числе других неоднократно вызывала “скорую”, рассказала, что оператор службы 112 подтверждала отправку машины, однако затем стала задавать странные вопросы очевидцу.

– Мне дважды позвонили из 112, определили по мобильному телефону адрес прописки и стали спрашивать, в каком городе я нахожусь. Я спросила, какое это имеет значение, сказала, что я в Кишиневе и нахожусь возле человека, который в коме, если еще не умер. А скорая все не ехала. Звонили и другие люди. Мимо на большой скорости проехала машина 112, несколько человек кинулись ее останавливать, но она ускорилась и проехала мимо, – рассказала разгневанная женщина.

Когда скорая все же прибыла на место, врачи, по словам очевидца, не спеша констатировали смерть несчастного. Когда возмущенные люди стали предъявлять им претензии, врачи сказали им: “вы что, не знаете, в какой стране живете? Обращайтесь в минздрав”. Они также заявили, что машин “скорой помощи” не хватает.

На данный момент ни минздрав, ни служба 112 не выступили с комментарием по данному инциденту.

Фото: facebook/Александр Одинцов

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