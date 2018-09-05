В Кишиневе попытались “втихую” провести публичные слушания по проекту строительства странного 30-этажного здания (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня была совершена попытка провести публичные слушания по вопросу строительства высотного здания по адресу бул. Кантемира, 6, по соседству с торговым центром Atrium.

Выяснилось, что извещение о проведении слушаний не было опубликовано ни на сайте примэрии столицы, ни на сайте particip.gov.md, как того требуют правила.

Мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов заявил, что представленные в начале слушаний изображения планируемого к постройке здания выполнены в плохом качестве и не позволяют изучить их надлежащим образом. Более того, на слушания не явились жильцы домов, которые расположены непосредственно возле будущей стройки. Одинцов отметил, что сообщение о проведении слушаний не было вывешено на подъездах домов, а появилось лишь на малопосещаемом сайте претуры Рышкановки.

Согласно проекту, представленному на сайте претуры, планируемое к строительству здание представляет собой 31-этажное строение, состоящее из двух “башен”, соединенных общим основанием. В нем предполагается расположить офисы, конференц-залы, коммерческие площади, зоны отдыха, отель, подземную парковку и другое.