В Кишиневе полным ходом идет подготовка к праздничному концерту ко Дню Победы (ФОТО, ВИДЕО)

В Кишиневе полным ходом идет подготовка к праздничному концерту ко Дню Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Как видно на опубликованных в соцсетях снимках, на площади Великого национального собрания уже установлена праздничная сцена.

– Вопреки скептикам и “на радость” оппонентам, 8 мая состоится концерт и салют, посвящённый Дню Победы. Ждём всех правильных людей! Помним, гордимся! – отметил на своей странице в соцсети исполнительный секретарь Партии социалистов, сфотографировавшийся у сцены.

Праздничный концерт начнется на ПВНС в 18.00. На сцене выступят молдавские исполнители, в том числе, группа “Zdob și zdub”, а также российские артисты Денис Майданов и Олег Газманов. В завершение мероприятия состоится грандиозный салют Победы, который продлится 15 минут. Концерт пройдет под эгидой президента Молдовы Игоря Додона.

А 9 мая в Кишиневе состоится Марш памяти. Десятки тысяч граждане пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”. Колонну марша и проходящей одновременно с ним акции “Бессмертный полк” возглавит глава государства. Сбор участников – в 09.00 у арки.

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