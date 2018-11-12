В Кишиневе пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа

В то же время вакцинация против вируса идет полным ходом. Информацию представили на сегодняшнем оперативном заседании в примэрии.

В частности, говоря об эпидемиологической ситуации в стране, врио Управления социальной защиты и здравоохранения Каролина Олару рассказала, что на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 316 случаев инфекционных заболеваний, из которых 142 случаев – острых диарейных заболеваний. Это на 23 случая меньше, чем на прошлой неделе и на 10 меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время число случаев ОРВИ снижается. На прошлой неделе число таковых составило 2204, тогда как в прошлом сезоне их количество составляло 2456,а неделей ранее – 2551. Наиболее подвержены дети до 4 лет (910 случаев) и в возрасте от 5 до 14 лет (595 случаев). Число госпитализированных с ОРВИ составило 77.

Случаев гриппа в указанный период зарегистрировано не было. Вакцинация против гриппа продолжается. В октябре вакцины против гриппа получили 1742 человека.

Случаев с подозрением на корь в отчетный период зарегистрировано также не было.