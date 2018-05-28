В Кишиневе появятся специальные остановки для такси

Муниципальные власти еще не уверены в эффективности и успехе этой идеи, поэтому они планируют на начальном этапе проверить экспериментальный проект и затем принять окончательное решение в этом отношении.

– Риск заключается в том, что мы обустроим эти парковки, но пользоваться ими будут все, а не только таксисты. Нам также необходимо с полицией разработать систему штрафов. Я также часто вижу автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта, что причиняет дискомфорт. Посмотрим, как пойдёт пилотный проект, – сказал врио примара Кишинева Руслан Кодряну, пишет agora.md.

По словам должностных лиц Управления общественного транспорта и связи, реализация этого проекта не требует очень высоких затрат.

– Стоимость не очень высока. Эти области отмечены дорожными знаками, которые у нас есть. В случае необходимости мы могли бы также применять маркировку краской, – сказал глава управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Бутучел.