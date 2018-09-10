В Кишиневе подросток влезал по ночам в квартиры и грабил их (ВИДЕО)

В Кишиневе подросток влезал по ночам в квартиры и грабил их (ВИДЕО)

16-летний подросток, прописанный в районе Оргеев, был задержан полицейскими столичного сектора Рышкановка по подозрению в совершении ряда краж из жилищ. 

Представителям правоохранительных органов удалось установить, что юноша пробрался в семь квартир, расположенных на втором этаже одного из жилых домов в Кишиневе в период с июля по август, откуда украл многие ценные вещи, причинив таким образом их владельцам ущерб на общую сумму в 100 тысяч леев.

– Подозреваемый рассказал, что проникал в жилища ночью через открытые окна, удостоверившись в том, что хозяева спят. Ранее подросток был судим за аналогичные правонарушения, – рассказали в столичной полиции. 

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, подозреваемый проходит по делу, находясь на свободе. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

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