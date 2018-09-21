В Кишиневе подросток дважды за несколько дней ограбил одну и ту же церковь

15-летний житель столицы был задержан сотрудниками ИП Чекан по подозрению в совершении ряда краж.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, первый случай произошел 23 июля текущего года, когда подозреваемый проник в церковь по улице Ишновэц, разбив окно. Он украл из церкви имущество и деньги, причинив ущерб в размере 20400 леев.

Второй случай произошел 27 июля. Тогда подросток проник в эту же церковь и украл из нее цепочку, инкрустированную драгоценными камнями стоимостью 100 тысяч леев.

На этом юноша не остановился. Впоследствии он ограбил и два кабинета университета по улице Волунтарилор, откуда вынес мобильный телефон марки “Huawei”, монитор и запчасти для компьютера на общую сумму 11800 леев.

Молодой человек был задержан. Он полностью признал вину, заявив, что пошел на преступления из-за отсутствия денег. Ввиду того, что он является несовершеннолетним, по делу он проходит, находясь на свободе.

Полиция проверяет причастность парня к другим аналогичным преступлениям.