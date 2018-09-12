В Кишиневе подорожал сжиженный газ

В Кишиневе подорожал сжиженный газ

Многие автозаправочные станции столицы выставили более высокие цены на сжиженный газ. Топливо подорожало на 40-50 банов, в среднем, а на некоторых АЗС его цена составила почти 11 леев. 

Как отметила для ipn.md пресс-секретарь Национального агентства по регулированию в энергетике Галина Сандуца, цену на сжиженный газ устанавливают сами компании, основываясь на оптовых ценах и розничных продажах. Начиная с 1 июля 2016 года, НАРЭ больше не обладает полномочиями на установление плафона цены на сжиженный газ. В то же время уже разработан законопроект, который призван регламентировать положение вещей в данной области. Документ был одобрен правительством и направлен на рассмотрение парламенту.

Стоит отметить, что в начале августа сжиженный газ подорожал примерно на 2% и приблизился к цене 10,50 – 10,55 леев за литр, тогда как ранее его цена составляла 10 леев 25 банов.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md