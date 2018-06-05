В Кишиневе под патронатом президента пройдет грандиозный концерт для молодежи (ФОТО)

Мероприятие пройдет в рамках молодежного фестиваля «Поколение будущего» 24 июня, начиная с 18.00.

Участниками концерта станут известные исполнители и группы из России, Румынии, Украины, а также отечественные исполнители: Sunstroke Project, DoReDos, Accent, Монатик и Баста. Вести его будут известные российские ведущие Екатерина Варнава и Иван Чуйков. Также в рамках мероприятия состоится церемония награждения 100 выпускников со всей страны, добившихся наилучших результатов в учебе.

– Эта инициатива была представлена мною в прошлом году и будет продолжена каждый год в течение моего мандата президента страны. Приглашаю всех юношей и девушек принять участие в фестивале, который, без сомнения, станет прекрасной традицией, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.