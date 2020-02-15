В Кишиневе почтили память погибших в Афганской войне (ФОТО)

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31 год исполнился со дня вывода войск из Афганистана. 15 февраля – день скорби и памяти обо всех погибших воинах-интернационалистах.

В событиях тех лет принимали участие и 12500 молдаван. 301 из них не вернулись домой. Почтить погибших на Мемориальный комплекс памяти солдат, павших в Афганской войне, сегодня пришло высшее руководство страны: премьер-министр, члены правительства, депутаты. Возложил цветы и генеральный примар Кишинева Ион Чебан

– Нет ничего превыше героизма тех, кто воевал. Нет большей боли, чем та, которую пережили близкие жертв. Это не забудут будущие поколения и, в особенности, не забудут те, кто вернулся с войны с увечьями и ранениями. И мы должны быть рядом с ними. Ужасы войны никогда не должны повториться, потому что нет ничего более важного, чем мир во всем мире, – отметил он.