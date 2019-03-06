В Кишиневе по инициативе ПСРМ появились еще 12 детских площадок: где они находятся

В Кишиневе по инициативе ПСРМ появились еще 12 детских площадок: где они находятся

За последние дни в столице по программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева появилось 12 новых детских площадок. Их установили по следующим адресам:

  • В. Лупу, 19;
  • В. Лупу, 87;
  • Ион Крянгэ, 78;
  • Каля Ешилор, 61/6;
  • Некулче, 19;
  • Каля Ешилор, 59/1;
  • Игорь Виеру, 16;
  • Игорь Виеру, 19;
  • Волунтарилор, 16/1;
  • Вадул-луй-Водэ (Балниарэ, 1);
  • лицей Кирилла и Мефодия;
  • Докучаева, 2. 

На своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан также напомнил, что в прошлом году по программе Партии социалистов в муниципии были установлены 112 новых детских площадок. В этом году запланирована установка еще 115.

– Детали по адресам и срокам в ближайшем будущем размещу. Для Кишинёва, для кишиневцев, – добавил он.

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