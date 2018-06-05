В Кишиневе перевернулась машина Autosalubritate (ВИДЕО)

В Кишиневе перевернулась машина Autosalubritate (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня, 5 июня, на улице Мештерул Маноле.

Как свидетельствует видео, снятое очевидцем, опрокинувшийся набок спецавтомобиль перегородил одну из полос движения. Сам водитель не пострадал, пишет unimedia.info.

По словам пресс-секретаря полиции Кишинева Натальи Стати, водитель не стал вызывать полицию на место ДТП, сообщив, что сам приедет в участок, где пояснит случившееся.

Стоит отметить, что на данной улице в настоящий момент проводится ямочный ремонт, и есть участки со срезанным асфальтом. Очевидцы предположили, что причиной ДТП стал один из таких участков.

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