В Кишиневе пенсионерка скончалась, выпав с 6 этажа (ВИДЕО)

Трагический инцидент произошел в столичном микрорайоне Чеканы, в доме по улице М. Садовяну.
91-летняя женщина выпала из окна своей квартиры, находящейся на 6 этаже. От тяжких ран она скончалась на месте, пишет canal3.md.
Сотрудники полиции выяснили, что женщина жила со своим сыном, который на момент трагедии находился дома. Мужчина рассказал, что в последнее время его мать находилась в депрессивном состоянии.
Тело несчастной будет подвергнуто экспертизе. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Полиция продолжает расследование.
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