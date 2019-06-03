В Кишиневе открываются сельскохозяйственные ярмарки: где их искать

В столице открываются сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Их места уже определены, а в скором времени базары начнут свою деятельность. Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании в примэрии.
В частности, в секторе Центр ярмарки будут работать с 3 июня по 30 ноября. Они будут открыты по следующим адресам:
- Академическая, 7;
- Измаил, 90;
- Кантемир, 5;
- Тестимициану, 13;
- Хынчештское шоссе, 86.
На Буюканах ярмарки, начиная с ближайшей субботы, разместятся по адресам:
- Каля Ешилор, 63;
- Онисифор Гибу (выше улицы Алба-Юлия);
- Корнулуй (на парковке ТЦ “Депо”).
На Ботанике сельскохозяйственная ярмарка развернет свою деятельность на пересечении улиц Траян и Индепенденцей. Претор сектора не исключил, что ярмарки откроются также на улицах Бутукулуй, Индепенденцей, 48 и на Индепенденцей, 9/1. В то же время он отметил, что в прошедшие выходные участие в ярмарке было “очень слабым”.
На Чеканах ярмарки откроются по адресам:
- Перекресток улиц Милеску-Спэтару и Профессор Ион Думенюк;
- Алеку Руссо, 66/1.
В этом же секторе пройдут фестивали ягод: 23 июня, 21 июня и 18 августа. Место проведения: улица Алеку Руссо, перед рынком.
На Рышкановке ярмарки откроются:
- В периметре Парка афганцев;
- На улице Матей Басараб (перед заводом “Мезон”).
При необходимости будут рассмотрены и другие варианты размещения ярмарок.