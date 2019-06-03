В Кишиневе открываются сельскохозяйственные ярмарки: где их искать

В Кишиневе открываются сельскохозяйственные ярмарки: где их искать

В столице открываются сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Их места уже определены, а в скором времени базары начнут свою деятельность. Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании в примэрии. 

В частности, в секторе Центр ярмарки будут работать с 3 июня по 30 ноября. Они будут открыты по следующим адресам:

  • Академическая, 7;
  • Измаил, 90;
  • Кантемир, 5;
  • Тестимициану, 13;
  • Хынчештское шоссе, 86. 

На Буюканах ярмарки, начиная с ближайшей субботы, разместятся по адресам:

  • Каля Ешилор, 63;
  • Онисифор Гибу (выше улицы Алба-Юлия);
  • Корнулуй (на парковке ТЦ “Депо”). 

На Ботанике сельскохозяйственная ярмарка развернет свою деятельность на пересечении улиц Траян и Индепенденцей. Претор сектора не исключил, что ярмарки откроются также на улицах Бутукулуй, Индепенденцей, 48 и на Индепенденцей, 9/1. В то же время он отметил, что в прошедшие выходные участие в ярмарке было “очень слабым”.

На Чеканах ярмарки откроются по адресам:

  • Перекресток улиц Милеску-Спэтару и Профессор Ион Думенюк;
  • Алеку Руссо, 66/1. 

В этом же секторе пройдут фестивали ягод: 23 июня, 21 июня и 18 августа. Место проведения: улица Алеку Руссо, перед рынком.

На Рышкановке ярмарки откроются:

  • В периметре Парка афганцев;
  • На улице Матей Басараб (перед заводом “Мезон”). 

При необходимости будут рассмотрены и другие варианты размещения ярмарок.

 

 

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