В Кишиневе открываются рождественские ярмарки: где их искать

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что в период зимних праздников в секторах столицы будут организованы рождественские ярмарки. Они будут работать с 19 декабря по 14 января.

Посетителей ярмарок ждут шоу и различные культурно-художественные программы, организованные претурами секторов, а также извар, чай, кофе, сладкая выпечка. Здесь же они смогут найти сезонные украшения, сувениры и другие характерные для зимних праздников предметы.

Рождественские ярмарки будут расположены по следующим адресам:

Ботаника: ярмарка, по словам вице-претора Юрия Витнянского, разместится по улице Дачия, 21, возле ресторана McDonalds; Буюканы: “Молдэкспо”, Гиочеилор, 1; территория, прилегающая к ТЦ “Zity Mall”, Каля Ешилор, 8; Центр: Академическая, 5 и 7; Армянская, 55; пересечение улиц Измаил и Дмитрия Кантемира; парковка ТЦ “Grand Hall”; Гренобле, 165/4; Миорица, 11; Н. Тестимицану, 23; Болгарская, 43; Чеканы: пешеходная аллея на бульваре Мирча чел Батрын; Рышкановка: сквер на улице Мирон Костин; Богдан Воевод, 1/1.

В то же время главная рождественская ярмарка страны откроется в сквере Кафедрального собора Кишинева 21 декабря в 17.00. Кроме того, в ближайшие дни претуры секторов определят места для елочных базаров и авторизуют продажу.