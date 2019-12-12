В Кишиневе открываются рождественские ярмарки: где их искать

Примария муниципия Кишинев сообщает, что в период зимних праздников в секторах столицы будут организованы рождественские ярмарки. Они будут работать с 19 декабря по 14 января.
Посетителей ярмарок ждут шоу и различные культурно-художественные программы, организованные претурами секторов, а также извар, чай, кофе, сладкая выпечка. Здесь же они смогут найти сезонные украшения, сувениры и другие характерные для зимних праздников предметы.
Рождественские ярмарки будут расположены по следующим адресам:
Ботаника: ярмарка, по словам вице-претора Юрия Витнянского, разместится по улице Дачия, 21, возле ресторана McDonalds;
Буюканы: “Молдэкспо”, Гиочеилор, 1; территория, прилегающая к ТЦ “Zity Mall”, Каля Ешилор, 8;
Центр: Академическая, 5 и 7; Армянская, 55; пересечение улиц Измаил и Дмитрия Кантемира; парковка ТЦ “Grand Hall”; Гренобле, 165/4; Миорица, 11; Н. Тестимицану, 23; Болгарская, 43;
Чеканы: пешеходная аллея на бульваре Мирча чел Батрын;
Рышкановка: сквер на улице Мирон Костин; Богдан Воевод, 1/1.
В то же время главная рождественская ярмарка страны откроется в сквере Кафедрального собора Кишинева 21 декабря в 17.00. Кроме того, в ближайшие дни претуры секторов определят места для елочных базаров и авторизуют продажу.