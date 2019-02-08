В Кишиневе открываются два новых маршрута общественного транспорта: о чем речь и сколько будет стоить поездка

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Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что с сегодняшнего дня, 8 февраля, будет запущен троллейбусный маршрут №36, который свяжет столицу с пригородом Яловены. Маршрут будут обслуживать три автономных троллейбуса с интервалом в 25-30 минут.

Общая протяженность маршрута составит 25 км, а время поездки – 90 минут. Он будет выглядеть следующим образом:

ТУДА В черте Кишинева: бульвар Штефан чел Маре, улицы Василе Александри, Хынчештское шоссе; В черте Яловен: улица Александру чел Бун (до перекрестка с круговым движением). ОБРАТНО В черте Яловен: улица Александру чел Бун. В черте Кишинева: Хынчештское шоссе, Миорица, Георге Асаки, Пан Халиппа, Измаил, Штефан чел Маре.

Стоимость билета в черте Кишинева или Яловен составит 2 лея, а из Кишинева в Яловены или обратно – 4 лея.

Также с сегодняшнего дня будет запущен маршрут автобуса №16, который свяжет Аграрный университет и парк “Ла извор”, то есть, столичные сектора Рышкановка и Буюканы. Маршрут будут обслуживать 3 автобуса с интервалом в 30 минут в часы пик. Он будет работать с 06.30 до 21.00 следующим образом:

Туда – улицы Мирчешть, Балканское шоссе, Петрикань, Михай Витязул, Колумна, Хенри Коанда, Каля Ешилор (до ресторана “Бутояш”); Обратно – улицы Каля Ешилор, Штефан чел Маре, Михай Витязул, Петрикань, Балканское шоссе, Мирчешть.