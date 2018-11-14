В Кишиневе открывается новый маршрут троллейбуса

В Кишиневе открывается новый маршрут троллейбуса

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что с 19 ноября текущего года в столице начнёт действовать новый маршрут троллейбуса – № 34. Он свяжет столичную улицу Чуфля с пригородом Трушены.

Маршрут троллейбуса будет следующим:

Туда – от улицы Чуфля по бульвару Штефана чел Маре, улице Каля Ешилор до пригорода Трушены (улица 27 августа).

Обратно – от улицы 27 августа в Трушенах по улице Каля Ешилор, бульвару Штефана чел Маре до улицы Чуфля.

Обслуживать новый маршрут будут автономные троллейбусы.

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