В Кишиневе открывается новый маршрут троллейбуса

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что с 19 ноября текущего года в столице начнёт действовать новый маршрут троллейбуса – № 34. Он свяжет столичную улицу Чуфля с пригородом Трушены.
Маршрут троллейбуса будет следующим:
Туда – от улицы Чуфля по бульвару Штефана чел Маре, улице Каля Ешилор до пригорода Трушены (улица 27 августа).
Обратно – от улицы 27 августа в Трушенах по улице Каля Ешилор, бульвару Штефана чел Маре до улицы Чуфля.
Обслуживать новый маршрут будут автономные троллейбусы.
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