В Кишиневе открывается новый маршрут троллейбуса

Туда – от улицы Чуфля по бульвару Штефана чел Маре, улице Каля Ешилор до пригорода Трушены (улица 27 августа).

Обратно – от улицы 27 августа в Трушенах по улице Каля Ешилор, бульвару Штефана чел Маре до улицы Чуфля.