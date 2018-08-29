В Кишиневе открывается армянская воскресная школа

Отныне представители армянской общины, этнические армяне, проживающие в Кишиневе, смогут учить свой родной язык, так как в столице открывается армянская воскресная школа. Она начнет свою работу уже с сентября текущего года.

Об этом сообщил глава армянской общины Гайк Вартанян. Он рассказал, что, кроме языка, в ней будут преподаваться история и культура армянского народа, а также будет открыта секция шахмат.

– Я думаю, знание родного языка – это то, что определяет любого человека, особенно тех, кто живет за пределами своей исторической родины. Армянская диаспора – одна из самых многочисленных в мире, если брать соотношение диаспоры к тем, кто живет в самой Армении. И безусловно, как говорят, первым делом армяне на своей новой Родине собираются и делают две вещи – строят церковь и открывают воскресную школу, где учат своих детей языку, культуре и искусству. Молдова – не исключение. Мы, армяне, живем на этой благодатной земле с 14-го века. Мы бок о бок с молдавским народом строим, развиваем и мирно сосуществуем в течение многих веков, – сказал Вартанян, комментируя открытие школы.

Вартанян отметил, что «армянская школа» – это скорее воскресная школа-курс армянского языка, культуры и истории, но подчеркнул, что это важный элемент любой армянской общины в каждом, даже самом удаленном уголке мира.

– И наша община – не исключение. Приглашаем всех желающих учить армянский язык, вне зависимости от возраста, приходить по воскресеньям на уроки. Они, кстати, абсолютно бесплатны, – заключил Вартанян.

Армянская Апостольская церковь Св. Богородицы находится в Кишиневе по адресу ул. Пяца Веке, 8. Каждое воскресенье, начиная с 9 сентября, в 10-00 будет проходить секция шахмат, а в 11-00 – уроки армянского языка.