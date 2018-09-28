В Кишиневе открылся первый благотворительный магазин

Уникальный проект компании «Simul Shop» – первый в Молдове благотворительный магазин «MESTO». Главная цель магазина – благотворительность и помощь социально уязвимым категориям населения. Вся чистая прибыль «MESTO» будет перечисляться в общественные организации на лечение больных детей.

Принцип магазина простой: каждый желающий безвозмездно приносит на продажу различные вещи – новые или в хорошем состоянии (одежда, обувь, аксессуары, игрушки, книги, бижутерия, товары для дома и др.). Затем магазин «MESTO» продает этот товар, а вырученные средства передаются на благотворительные цели (на данном этапе администрация проекта установила сотрудничество с Общественной организацией «Спаси жизнь». Нереализованные остатки товара будут распределяться в детские дома, центры социальной защиты, среди малообеспеченных семей и др.

– Мы рады, что распространенная на Западе идея создания магазина по типу «charity–shop» была положительно воспринята в нашем обществе. Часть средств и инвентаря на обустройство «MESTO» мы собрали, благодаря неравнодушным гражданам. Люди с удовольствием подключаются к этому проекту – приносят товар на продажу, покупают, участвуют как волонтеры. Поразительно, что «MESTO», едва открывшись, сплотило так много людей. Мы благодарны каждому! Магазин уже начал работать. Вся его чистая прибыль будет перечисляться в официально зарегистрированные фонды, которые осуществляют сбор средств на лечение детей. Сейчас мы сотрудничаем с общественной организацией «Спаси жизнь». По мере развития магазина число партнеров будет увеличиваться, – рассказала администратор магазина Инга Бостан.

Администрация магазина рассчитывает, что «MESTO» станет не просто магазином, но и платформой для добрых дел. Каждый желающий может подключиться к проекту, проявив себя в роли волонтёра. Здесь можно фотографировать, сортировать вещи, попробовать себя в качестве курьера, организатора мастер-классов или семинаров. Слоган магазина – «Помогать просто», и это действительно очень просто!

Благотворительный магазин «MESTO» расположен по адресу: г. Кишинев, А. Руссо, 15. Магазин работает без выходных, с 11.00 до 20.00 (воскресенье – с 11.00 до 16.00).

Более подробную информацию о деятельности «MESTO» можно получить на странице магазина в facebook. В скором времени «Simul Shop» запустит и сайт магазина.