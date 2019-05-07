В Кишиневе открылся Международный шахматный турнир памяти Вячеслава Чебаненко (ФОТО, ВИДЕО)

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В качестве Президента Шахматной Федерации Республики Молдова Игорь Додон принял участие в торжественном открытии Международного шахматного турнира памяти Вячеслава Чебаненко, который пройдет с 7 по 16 мая.

Глава государства приветствовал участников события и пожелал им успехов и новых достижений. В то же время он подчеркнул, что нынешний турнир – самый представительный в нашей стране за 20 лет.

– На нынешнем турнире по норме международного гроссмейстера будут сыграны два закрытых турнира по круговой системе с участием десяти шахматистов в каждом круге. В состязании памяти Чебаненко участвуют чемпионы Израиля, Беларуси, Грузии и Румынии, а также шесть игроков национальной сборной Республики Молдова. Среди гостей – это международный гроссмейстер Баадур Джобава, трехкратный чемпион Грузии, золотой медалист Всемирной шахматной олимпиады 2004 года, вице-чемпион Европы 2017 года; международный гроссмейстер Илья Смирин, трехкратный чемпион Израиля, медалист Всемирной олимпиады 2010 года; международный гроссмейстер Алексей Федоров, пятикратный чемпион Республики Беларусь, участник семи Всемирных олимпиад; международный мастер Лучиан-Костин Мирон, чемпион Румынии 2019 года. Сегодня перед началом турнира я встретился с зарубежными шахматистами в здании администрации президента. Что касается команды Республики Молдова, она представлена сильнейшими игроками. Это международные гроссмейстеры, мастера ФИДЕ, чемпионы Молдовы в разных возрастных категориях Дмитрий Светушкин, Владимир Хамицевич, Андрей Маковей, Никита Морозов, Иван Скицко и Егор Лашкин, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства также сообщил, что в Республике Молдова развитию шахмат уделяется повышенное внимание, и указал на впечатляющие результаты, достигнутые молдавскими шахматистами за последние годы на многочисленных европейских и международных соревнованиях.