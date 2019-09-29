В Кишиневе открылся Диагностический центр ядерного магнитного резонанса (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии Диагностического центра ядерного магнитного резонанса при Общественном медико-санитарном учреждении «Институт неврологии и нейрохирургии им. Диомида Германа» в Кишиневе. На мероприятии присутствовал и Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган.

Центр магнитно-резонансных исследований был создан по инициативе и при финансовой поддержке нашего соотечественника, проживающего в США, – Владимира Германа, главы молдавско-американской общественной организации «Молдан-Холдинг». Центр оснащен новейшей техникой, позволяющей проводить исследования и структурных (визуализирует структуру мозга и весь спектр патологических состояний), и функциональных изменений (показывает метаболические церебральные нарушения и повреждения на клеточном уровне). Сумма осуществленной инвестиции составила более 1,5 млн. долларов США.

Благодаря отсутствию риска ионизирующей радиации исследование магнитным резонансом безвредно для организма и может проводиться столько раз, сколько это необходимо, без риска для жизни и здоровья, в том числе для детей и женщин в период беременности и грудного вскармливания.

– Приветствовал открытие Центра, который первым в Республике Молдова проводит магнитный резонанс с высоким полем и будет функционировать без перерыва, предоставляя пациентам неограниченный доступ к высококачественным исследованиям. Призвал представителей нашей диаспоры активно участвовать в такого рода деятельности и отметил, что система здравоохранения имеет первостепенное значение для страны, в связи с чем Администрация Президента окажет необходимую помощь для охраны здоровья и применения передовых методов диагностики и лечения граждан Республики Молдова, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.