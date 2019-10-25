В Кишиневе открыли памятник Хачкар (ФОТО, ВИДЕО)

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В Кишиневе, вблизи пересечения улиц Армянская и Букурешть, открыли памятник Хачкар, установленный при сотрудничестве фракции ПСРМ в Муниципальном совете с посольством Армении в Молдове и армянской общиной. Депутат Партии социалистов, глава общины Гайк Вартанян рассказал на открытии об истории и символе монумента.

Он также отметил, что, если получится, следующей весной в нашу страну прибудет премьер Армении, и вместе с президентом Молдовы Игорем Додоном еще раз официально откроет этот памятник.

В свою очередь, советник президента Молдовы в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович сообщил присутствующим, что памятник Хачкар внесен в список ЮНЕСКО как памятник культурному наследию человечества. От имени главы государства Попович поздравил всех армян и всех присутствующих на открытии с этим событием.

– В Молдове впервые происходит открытие такого памятника, несмотря на то, что армяне на этой территории живут на протяжении многих веков. Они создавали и защищали нашу страну, – сказал Попович.

А вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Александр Одинцов рассказал о том, как на участке, где установлен памятник, экономический агент пытался построить многоэтажное здание. Он сказал и о том, как социалисты за эту территорию.

– После чего его удалось отстоять, начали проводить переговоры с посольством Армении в Молдове и с армянской общиной. Было принято решение установить памятник Хачкар. Подготовили проект решения, который был принят Муниципальным советом. После прошли согласование и одобрение в Министерстве культуры, образования и исследований. В итоге памятник установлен, – отметил Одинцов, который также выразил надежду, что и в Армении будет установлен монумент в знак молдо-армянской дружбы и как символ молдавской культуры, пишет golos.md.