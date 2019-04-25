В Кишиневе открылась станция по очистке сточных вод (ФОТО)

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В среду в Кишиневе на очистных сооружениях, расположенных на улице Узинелор, 205, открылась станция по очистке сточных вод. Проект удалось осуществить по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете и комиссии ЖКХ.

Как сообщил муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов, что официальное открытие объекта планировалось на 25 апреля, но примэрия приняла решение перенести мероприятие на 24 апреля, не оповестив об этом муниципальных советников.

– Основная работа была выполнена комиссией ЖКХ и ее председателем Александром Комаровым. Именно фракция ПСРМ после обсуждений с руководством муниципального предприятия “Аutosalubritate” и экспертами предложила строительство станции по очистке сточных вод. Мощность данной станции – 55 кубов инфильтрата в сутки, который будет свозиться с мусоросвалки в “Пурчел”, – сказал советник, который также отметил, что планируется строительство в три раза более мощной фильтрационной станции, куда будет свозиться фильтрат с мусоросвалки в Цынцэрень.

Муниципальный советник Виталий Мукан сообщил, что “усилиями экс-руководства примэрии при попустительстве соответствующих структур в городской черте была создана экологическая бомба. Сотни тысяч тонн отходов и инфильтрата были сброшены на свалке Бубуечь. Благодаря усилиям комиссии ЖКХ и фракции ПСРМ был внедрен и сегодня запущен проект по переработке высокотоксичного инфильтрата в техническую воду”.

– В этом году необходимо разработать проект по обследованию и реабилитации свалки. Сделан первый шаг для устранения ошибок предыдущей власти. Город становится лучше, – добавил он.