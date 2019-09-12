В Кишиневе открылась ярмарка винограда

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Ярмарка винограда открылась в Кишиневе. Она работает на территории рынка по улице Кэрбунарилор, 9. Такое решение было принято, чтобы предоставить возможность экономическим агентам продавать свой товар, а гражданам – покупать виноград по цене производителя.

На ярмарке, которая будет работать до 15 октября, кишиневцы смогут приобрести также деревянные и нержавеющие емкости для хранения вина. В первые дни после открытия в ярмарке приняли участие 22 производителя винограда – экономические агенты и физические лица.

В этом году общий урожай винограда в Республике Молдова прогнозируется на уровне 700 тыс. тонн. В связи с богатым урожаем прошлого года у некоторых производителей весной все еще оставались большие запасы винограда в холодильниках и они рисковали огромными финансовыми потерями. В таких условиях в столице была организована ярмарка «Ia Moldova acasă», на которой удалось продать значительную часть запасов винограда, пишет moldpres.md.