В Кишиневе откроется «Сказочный городок»

Мероприятие начнется с парада Дедов Морозов.

Сегодня, 5 декабря, в сквере Театра Оперы и Балета откроется «Сказочный городок». По словам организаторов, жителей столицы ждут множество развлечений, новогодняя музыка, различные соревнования и призы. Кроме того, ожидается и невиданное до сих пор кулинарное шоу.

Еще одной оригинальной задумкой является то, что городок будет каждую неделю менять свое обличие, превращаясь в европейские столицы: Берлин, Париж, Прагу и Рим, сообщает tv8.md.

Организаторы обещают и огромные сани, привезенные из Италии, на которых сможет прокатиться вся семья.

На открытии также выступит группа «Brio Sonores», которая исполнит новогодние песни и колядки.

Инаугурация «Сказочного городка» состоится в 18:00 и начнется с парада Дедов Морозов. Вход свободный.

Напомним, что вчера в Кишиневе был официально дан старт зимним праздникам. Хотя инаугурацию новогодней ели ждали еще 1 декабря, огни на ней зажгли только 4-го.