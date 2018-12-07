В Кишиневе откроется рождественская ярмарка

Она будет носить название “Рождество дома” и будет проходить на территории выставочного комплекса “Moldexpo” с 21 по 25 декабря.

Как обещают организаторы действа, на праздничном базаре можно будет купить подарки для всей семьи, продукты для праздничного стола, новогодний декор и даже наряды для новогодней ночи. На все товары будут действовать специальные цены. Кроме того, пройдут специальные мастер-классы, конкурсы и лотереи.

Ярмарка будет организована в центральном павильоне комплекса. Вход свободный.