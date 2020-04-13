В Кишиневе ограничат посещение кладбищ из-за коронавируса

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Доступ к кладбищам столицы будет ограничен с 19 по 27 апреля. Они будут открыты только для проведения похорон. Такое решение было принято сегодня Комиссией по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв.

Так, в указанный период доступ к кладбищам будет координировать МП «Комбинат ритуальных услуг». Вход будет разрешён только участникам похоронных процессий (максимум 10 человек), сообщает пресс-служба примарии Кишинёва.

По словам генпримара Кишинева Иона Чебана, введённые местными властями ограничения необходимы для того, чтобы избежать скопления граждан на кладбищах и возможного распространения инфекции COVID-19. В этом контексте градоначальник отметил, что полиция будет контролировать соблюдение данного решения.

Стоит отметить, что запрет распространяется также на кладбища пригородов, входящих в состав муниципия Кишинёв.

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