В Кишиневе один выпивоха ударил ножом другого на школьной спортплощадке (ВИДЕО)

В Кишиневе один выпивоха ударил ножом другого на школьной спортплощадке (ВИДЕО)

31-летний мужчина едва не распрощался с жизнью в результате пьяной ссоры с собутыльником.

Инцидент произошел на Буюканах, на территории спортивной площадки одной из школ. Компания из четырех человек, изрядно употребив горячительных напитков, в какой-то момент рассорились. В ходе конфликта один из драчунов выхватил нож и нанес противнику удар в живот, пишет canal3.md.

Перепугавших, один из участников драки вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двоих хулиганов, еще одному удалось сбежать.

Вызванная полицейскими “скорая помощь” доставила пострадавшего в больницу, где он был прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

 

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