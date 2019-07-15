В Кишиневе облагораживают парк «Алунел»: социалисты хотят реставрировать в нем и фонтаны (ФОТО)

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Одно из излюбленных мест отдыха кишиневцев, парк «Алунел», преобразится в скором времени, благодаря стараниям фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинева. Вот уже несколько недель на территории парка беспрерывно трудятся несколько бригад рабочих, чтобы вдохнуть в один из популярнейших парков «новую жизнь».

Работы по облагораживанию парка «Алунел» начались в конце июня и ведутся полным ходом: специализированные бригады занимаются асфальтированием, посадкой деревьев и цветов, укладкой новой тротуарной плитки. Усилиями фракции Партии социалистов в мунсовете, которая выступила с инициативой выделения средств из бюджета, теперь в этом излюбленном горожанами месте появятся новые велосипедные дорожки и зоны отдыха и развлечений для детей, пишет Accent TV.

– Также по инициативе фракции социалистов в этом парке уже были установлены несколько игровых площадок, но мы планируем установить еще одну, потому что в ней есть необходимость, – отметил председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару.

Помимо этого, муниципальные советники намерены найти средства в городском бюджете и для реставрации фонтанов, которые станут настоящей жемчужиной парка, как это и было задумано много лет назад.

– Также одной из наших целей является восстановление фонтанов. Хоть на данный момент финансирование и не большое, но я надеюсь, что до конца года, до пересмотра бюджета, мы разберемся и с идеей по восстановлению этих фонтанов, которые уже много лет не работают, а на их месте сделали клумбы и уже далеко нет того, что было когда-то, – добавил он.

По словам Динария Кожокару, первый этап работ должен быть завершен уже к 15 августа текущего года.