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В Кишиневе объявлен сбор волонтеров для поиска пенсионерки, пропавшей 9 дней назад

В Кишиневе объявлен сбор волонтеров для поиска пенсионерки, пропавшей 9 дней назад

Нина Андреевна Ильина 1937 года рождения пропала с 6 на 7 декабря, и до сих пор об ее местонахождении ничего не известно. 

Всё это время родные искали бабушку, однако успехом поиски так и не увенчались. Поэтому внуки Нины Андреевны решили организовать сбор волонтеров. Всех, кто желает прийти на помощь, просят собраться в субботу, 16 декабря, у памятника матерям в Афганском парке. Оттуда волонтеры отправятся на поиски пенсионерки по всей Рышкановке – в лес, дворы и парки. Телефоны для контактов: 078203307 (Елена), 060655335 (Гена).

Приметы женщины: рост 153 см, серые глаза, седые волосы. В день исчезновения была одета в серую болоньевую куртку-пальто, коричневые потертые ботинки, в руках была черная авоська с документами. Предположительно пенсионерка пропала в районе Рышкановка, от Афганского парка до т/ц “Союз” или в районе Буюканы, “Supraten”, пишут родные пенсионерки.

 

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