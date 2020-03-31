В Кишиневе нуждающимся людям помогают уже более 400 волонтеров (ФОТО)

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Более 400 человек откликнулись на призыв примарии и стали волонтерами в рамках кампании “Вместе против COVID-19”. За 8 дней с момента запуска “горячих линий” 0800-00080 и 0800-00090 на них поступили 239 звонка. В 196 случаях волонтеры вместе со специалистами Главного управления социальной помощи и здравоохранения помогли нуждающимся людям.

Кроме того, около 50 человек без постоянного места жительства и ветераны ежедневно получают обеды от экономических агентов. Другие предприниматели внесли свой вклад в виде кроватей, одежды или топлива. И рядовые граждане делают пожертвования и помогают волонтерам. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он поблагодарил всех, кто откликнулся и присоединился к команде добровольцев.

Чебан также рассказал, что завтра будут готовы жилеты, пошитые примарией Кишинева для волонтеров, а это значит, что теперь их легко будет распознать. Также у добровольцев есть специальные удостоверения, которые они должны носить на видном месте.

– Благодарю всех партнеров, которые оказывают помощь. Только путем сотрудничества центральных и местных учреждений, волонтеров и всех людей доброй воли мы сможем преодолеть эти вызовы. Повторю, даже самые развитые страны, с лучшими системами здравоохранения, не ожидали подобного кризиса. Взаимная поддержка в эти моменты жизненно важна. От каждого из нас зависит здоровье людей. Вот почему в настоящий период оказание помощи пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями для нас – приоритет, – подчеркнул он.

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