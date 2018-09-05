В Кишиневе несколько дней подряд на ночь будут перекрывать участок улицы Тудор Владимиреску

В Кишиневе несколько дней подряд на ночь будут перекрывать участок улицы Тудор Владимиреску

Об этом сообщает Национальный инспекторат патрулирования. 

Как отмечает источник, начиная с сегодняшнего дня и до 8 сентября включительно в промежутке с 19.00 по 07.00 будет перекрыто дорожное движение по улице Тудор Владимиреску на участке между улицей Штефан-Водэ и национальной трассой М1 (город Дурлешты) по причине проведения ремонтных работ.

В данной связи водителей призывают проявлять бдительность, по возможности избегать данный участок в указанные часы и следовать временным указателям.

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