В Кишиневе наконец появился скейт-парк (ВИДЕО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары столицы от Партии социалистов Ион Чебан.

Он отметил, что скейт-парк был сооружен по инициативе Республиканского центра для детей и молодежи “Артико”. Чебан рассказал также, что существует проект строительства еще одного такого скейт-парка у клуба “Кодрянка” на Буюканах, однако там имеется проблема.

– На фракцию Партии социалистов был подан иск о возмещении ущерба в 20 миллионов леев от строительной компании, потому что мы заблокировали там незаконное строительство, – рассказал Чебан.

Он также отметил, что необходимо изыскать средства на ремонт разрушающегося здания по соседству с скейт-парком и вернуть все территории, украденные у “Артико”. Кандидат в генпримары выразил надежду, что в Молдове будет создан еще не один подобный скейт-парк.