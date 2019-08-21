В Кишиневе началось заседание Республиканского совета ПСРМ. На нем присутствует президент

В Кишиневе началось заседание Республиканского совета ПСРМ. На нем присутствует президент

В Кишиневе началось заседание Республиканского совета ПСРМ. На нем по традиции присутствует неформальный лидер социалистов, Президент РМ Игорь Додон. Глава государства был встречен присутствующими аплодисментами. 

Ожидается, что в рамках заседания будут приняты решения по важнейшим вопросам. В частности, социалисты намерены обсудить текущую политическую ситуацию в стране и свои действия, предстоящие 20 октября местные выборы и новые парламентские выборы по некоторым округам, а также выдвижение кандидатов по ним. Кроме того, будут назначены ответственные представители ПСРМ в ЦИК и рассмотрены другие вопросы организационного характера ввиду предстоящих выборов. После заседания будут сделаны заявления для прессы.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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