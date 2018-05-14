В Кишиневе на незаконной стройке погиб человек

Об этом сообщил кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан.

Трагедия произошла сегодня, 14 мая, по адресу улица Кока, 7: там автомобилем со скандальной неавторизованной стройки был насмерть сбит человек.

Данная стройка спровоцировала ранее не один скандал. Как рассказал Чебан, в минувшую субботу незаконное строительство якобы было остановлено, но сегодня вновь возобновилось.

– Умер человек. По неподтвержденной информации, сбивший – это человек со стройки. Это дело полиции. Надеюсь, начали расследование. Сколько им еще нужно денег? А руководству примэрии, которая закрывает глаза на происходящее? – возмутился социалист.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Кишиневе насчитывается более 2000 незаконных или проблемных строек, из них несколько сотен – в активной фазе. Однако, помимо социалистов, это никого не беспокоит, и на все их запросы и жалобы нет никакой реакции со стороны госорганов и управлений примэрии.

– Кстати, рядом, по стройке по улице Белинского, аннулирована судом авторизация на строительство, а юрист, уполномоченный и.о. генпримара, подал в Высшую судебную палату иск об отмене этого решения и восстановление стройки. Полиция и примэрия бездействует. Коррупция процветает, – посетовал Чебан.