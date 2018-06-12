В Кишиневе на 4 дня открывается новый маршрут автобуса

Он будет обслуживать жителей Центра и Телецентра с 14 по 17 июня включительно из-за проведения плановых работ, которые повлекут за собой закрытие перекрестка улиц Букурешть и Александра Пушкина.



В частности, как сообщается на сайте кишиневской примэрии, автобус будет двигаться по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (от центрального парка) – Алексей Матеевич – Василе Александри – Хынчештское шоссе – Миорица – Георге Асаки – Василе Александри – Алексей Матеевич – Михай Еминеску – бульвар Штефан чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.

Как изменятся маршруты других единиц общественного транспорта, можно узнать здесь.