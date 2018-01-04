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В Кишиневе мужчина зашел в офис и украл 4 мобильных телефона

В Кишиневе мужчина зашел в офис и украл 4 мобильных телефона

Полицейские столичного сектора Рышкановка разыскивают мужчину по подозрению в совершении кражи четырех мобильных телефонов. 

Как сообщает столичная полиция, подозреваемый вошел в офис и, воспользовавшись невнимательностью сотрудницы, стащил со стола 4 мобильных телефона, нанеся ущерб жертве в размере 20 тысяч леев. Всех, кто узнал мужчину, просят сообщить об этом по телефонам: 069094075 или 902. Конфиденциальность гарантируется.

Отметим, что подозреваемому грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение до 2 лет.

 

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