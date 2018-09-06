В Кишиневе мужчина стащил у таксиста телефон (ВИДЕО)

В Кишиневе мужчина стащил у таксиста телефон (ВИДЕО)

30-летний житель столицы сообщил о краже в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа. 

Жертва рассказал, что работает таксистом и, в то время, как ехал по улице Алеку Руссо, с переднего сидения его машины был украден телефон марки “Huawei” стоимостью 3000 леев. В результате розыскных мероприятий удалось установить личность и задержать преступника. Им оказался 46-летний житель столицы. Мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. За содеянное злоумышленнику грозит до 4 лет тюремного заключения.

 

 

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