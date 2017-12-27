В Кишиневе мужчина облился бензином у новогодней елки и намеревался поджечь себя

Инцидент произошел вчера днем на площади Великого национального собрания.

Как сообщает портал today.md со ссылкой на Департамент войск карабинеров, 47-летний житель Кишинева перепрыгнул через забор, установленный на ПВНС перед елью, облился бензином и намеревался поджечь себя. Патрулирующие площадь представители правоохранительных органов немедленно отреагировали, не дав мужчине довести до конца намеченное.

Кишиневца задержали и доставили в инспекторат полиции Буюкан для установления всех обстоятельств случившегося. Что побудило мужчину пойти на этот шаг – не сообщается.