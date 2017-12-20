В Кишиневе может появиться неприятный запах: Apă-Canal начал вывоз ила из геотуб очистных сооружений

Работы продлятся до марта следующего года.

Согласно пресс-релизу Apă-Canal Chișinău, из около 140 геотекстильных труб будет вывезено более 75 тысяч кубометров ила. Он будет храниться на специальных складах, которые были построены на территории очистных сооружений, сообщает ipn.md.

После того, как предприятие вывезет ил, будут проведены работы по очистке и дезинфекции площадок и подъездных путей.

Руководство Apă-Canal Chișinău решило провести вышеупомянутые работы в зимнее время, да бы неприятный запах при транспортировке осадка не распространялся по городу. При этом не исключено, что жители столицы все же почувствуют не совсем ароматный запах очистных.

Стоит отметить, что очистные сооружения работают уже более 50 лет. Несмотря на немалые деньги, вложенные в ремонт оборудования, руководство предприятия не раз заявляло о необходимости построить новую станцию.