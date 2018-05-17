В Кишиневе мошенник обокрал пенсионерку, обманув, что она выиграла квартиру (ВИДЕО)

65-летняя жительница столицы обратилась в полицию с жалобой о том, что ее обманул неизвестный.

По её словам, он представился сотрудником компании, которая занимается продажей солнечных очков. Неизвестный рассказал женщине, что она выиграла 3-комнатную квартиру в лотерее, однако для того, чтобы стать ее полноправной владелицей, она должна заплатить.

В итоге женщина лишилась 83 тысяч леев, которые она передавала мошеннику частями с января по май текущего года. Злоумышленника задержали во время получения очередного транша в размере 600 евро.

Преступником оказался 17-летний молодой человек, ранее замешанный в кражах и случаях мошенничества. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый проходит по нему, находясь на свободе. Согласно законодательству, за содеянное ему грозит до 6 лет тюрьмы.