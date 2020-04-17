В Кишиневе меньше всего случаев заражения коронавирусом среди врачей

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В муниципии Кишинев зарегистрировано всего 15 подтвержденных случаев коронавируса среди медперсонала. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе передачи на общественном телеканале.

– Хотя статистика в целом по стране высокая, – 520 случаев заражения врачей, – в медучреждениях муниципия Кишинев всего 15 подтвержденных случаев. Врачи оснащены необходимыми специальными средствами защиты. У нас есть тесты, и уже около 500 врачей сдали анализ на выявление коронавируса, – сказал Чебан.

Он также уточнил, что у муниципалитета есть в запасе еще 1000 тестов, которые при необходимости будут переданы медучреждениям. Кроме того, по его словам, врачей бесплатно размещают, обеспечивают питанием и транспортом, а запасов лекарств и расходных материалов на сегодняшний день достаточно.

В ходе передачи Ион Чебан выразил благодарность всем медицинским работникам, борющимся с инфекцией на первой линии.