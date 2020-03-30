В Кишиневе медработники старше 63 лет отправлены в отпуск

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Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщила глава Управления здравоохранения и соцзащиты Кишинева Татьяна Бучарская.

Это связано с тем, что, согласно общемировой статистике, к заражению коронавирусом наиболее восприимчивы именно пожилые люди. Бучарская отметила также, что от работы временно отстранены и те сотрудники сферы здравоохранения, у которых есть хронические заболевания.

Рассказывая о текущей ситуации с борьбой с COVID-19, она сообщила, что муниципальные и частные медицинские учреждения столицы обеспечили своих сотрудников средствами защиты, а больницы “Св. Архангела Михаила” и “В. Игнатенко” подготовлены для госпитализации пациентов с коронавирусом. Также в муниципальных больницах строго запрещен вход для посетителей, допускаются лишь визиты к тяжелым пациентам, и то на ограниченное время. Помимо этого, сокращено количество пациентов, госпитализированных для планового лечения.

– Что касается социальной помощи: волонтеры работают ежедневно, сфера оказания социальной помощи работает стабильно, обработаны все запросы, полученные по телефону. Граждане обращаются за помощью в покупке продуктов, лекарств, и за другими видами помощи, – отметила Бучарская.

Со своей стороны, генпримар столицы Ион Чебан попросил ответственные управления ускорить процесс перераспределения 40 миллионов леев, предназначенных для ремонта медучреждений, на борьбу с COVID-19 – на закупку необходимых средств защиты, лекарств и прочего.

Согласно информации Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на данный момент в Молдове насчитывается 263 подтвержденных случая заражения коронавирусом. 13 человек выздоровели, двое – скончались. Количество человек, находящихся дома под присмотром врача, составляет 29193.

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