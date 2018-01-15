В Кишиневе машина сбила мошенника-попрошайку в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Инцидент произошел минувшим вечером на улице Чуфля.

Там автомобиль марки Skoda под управлением 45-летней женщины совершил наезд на человека в инвалидном кресле, в то время как он был на пешеходном переходе, пишет tv8.md.

Как свидетельствует видео, снятое очевидцем, удар оказался достаточно большой силы: спецкресло опрокинулось, а человек оказался на дороге. Однако выяснилось, что пострадавший не является человеком с ограниченными возможностями, и в состоянии передвигаться самостоятельно.

Это подтвердили в столичной полиции, которую известили об инциденте. 26-летний молодой человек, который не имеет определенного места жительства и промышляет попрошайничеством, был доставлен в БСМП, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства ДТП, а также степень вины водителя предстоит определить полиции.