В Кишиневе “курилка” под покровом ночи проник в ларёк с сигаретами (ВИДЕО)

25-летний мужчина, страдающий от вредной привычки, решил добыть сигарет незаконным способом.

Инцидент произошел ночью в центре столицы, на бульваре Штефана чел Маре. Нарушитель разбил витрину киоска камнем, но, увидев машину полиции, бросился бежать, но был схвачен, пишет publika.md.

На место происшествия прибыл хозяин киоска, подвергнувшегося взлому, который тут же узнал хулигана. Им оказался его бывший сотрудник, менеджер. По словам мужчины, бывший сотрудник причинил фирме ущерб в 30 тысяч леев, в связи с чем уволен.

Сам подозреваемый отрицает свою причастность к взлому киоска. Она заявил, что найденные у него сигареты он получил от приятеля.

Проводится расследование инцидента.