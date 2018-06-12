В Кишиневе из-за халатности воспитателей трое детей сбежали из детского сада и гуляли по городу

Инцидент произошёл в государственном детсаду №139.

Как пишет мама одного из сбежавших детей, «побег» произошёл во время прогулки. Дети вылезли через забор и ушли. Несмотря на то, что это произошло утром, родителям о случившемся сообщили лишь в 14.00.

⁃ Нам сказали: «Ваши дети немножко потерялись, но не переживайте, мы их сразу нашли!». Заверяли, что детей не было минут 20. Как выяснилось (дети показали их приключение), они сбежали после завтрака и «гуляли» часа 3 как минимум, потому что администратор магазина, которая нашла их, расспросила, откуда они, и привела назад в садик, сказала, что к ней они пришли в 11.30! Мы сами шли по этому маршруту только до магазина целый час (детским шагом), это мы ещё не катались на горках, не рассматривали, не блуждали. Наши дети были почти в 2 км от садика! – пишет возмущённая женщина.

По её словам, за это время пропавшие детсадовцы перешли 2 дороги, одна из которых 4-полосная, заходили в магазины и парикмахерские, катались на горках в парке. Их видели мамы, продавцы, другие взрослые. И только 2 женщины из магазина сувениров обратили на них внимание. К слову, когда администратор привела детей, их забрали воспитательницы и закрыли перед ней двери, даже не сказав элементарное: «Спасибо!», добавляет женщина.

⁃ Никто из администрации сада не сообщил нам родителям, не позвонили в полицию, ни-че-го! Мне кажется, что они даже не знают, насколько далеко дети были! И это не первый раз в этом саду, так как когда на прошлой неделе мы привели детей сюда (на время отпуска нашего сада №112), нам сразу сказала заведующая, что у них дети уже убегали. Я просто в ужасе! – добавила она.

Администрация детсада инцидент пока никак не прокомментировала.