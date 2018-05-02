В Кишиневе ищут водителя, сбившего велосипедиста и сбежавшего с места ДТП (ФОТО)

В Кишиневе ищут водителя, сбившего велосипедиста и сбежавшего с места ДТП (ФОТО)

Как сообщил в соцсети приятель пострадавшего, ДТП произошло 30 апреля на столичной улице Ион Думенюк, около 11.30.

По его описанию, выезжающая с обочины машина левым зеркалом задела велосипед парня, после чего продолжила движение, водитель не остановился и даже не предложил помощь, несмотря на то, что от падения велосипедист сильно повредил лицо.

Пользователь соцсети попросил помощи у возможных свидетелей произошедшего, предположив, что инцидент мог попасть в объектив видеорегистратора или камеры видеонаблюдения, либо кому-то удалось запомнить номер машины. Сам сбитый велосипедист смог запомнить лишь то, что автомобиль был серого цвета.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md